Янник Синнер получил высшую награду НОК Италии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер получил «Золотой воротник» (Collare d’Oro), высшую награду Национального олимпийского комитета (НОК) Италии. Ему её вручил глава НОК Джованни Малаго.

Тренер Синнера Симоне Ваньоцци тоже был удостоен награды. Он получил «Золотую пальмовую ветвь» (Palma d’Oro) за технические заслуги.

«Это точно одна из самых престижных наград в моей карьере. Это выходит за рамки моей личной карьеры. Поддержка людей давала мне столько сил на протяжении многих лет, особенно в трудные моменты. Прошлый год был нелёгким: лучшим было разделить триумфы с итальянскими болельщиками», — приводит слова Синнера сайт НОК Италии.