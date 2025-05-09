Соболенко прошла в третий круг турнира в Риме, обыграв Потапову

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прошла в третий круг «тысячника» в Риме, обыграв 24-й номер мирового рейтинга WTA россиянку Анастасию Потапову со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За время игры Соболенко не сделала ни одной подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав при этом четыре из семи брейк-пойнтов. Потапова сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге турнира в Риме Соболенко сыграет с американкой Софьей Кенин, которая была сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой – 6:3, 6:0. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.