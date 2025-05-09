Соболенко прошла в третий круг турнира в Риме, обыграв Потапову
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прошла в третий круг «тысячника» в Риме, обыграв 24-й номер мирового рейтинга WTA россиянку Анастасию Потапову со счётом 6:2, 6:2.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
Анастасия Потапова
А. Потапова
Матч продолжался 1 час 3 минуты. За время игры Соболенко не сделала ни одной подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав при этом четыре из семи брейк-пойнтов. Потапова сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге турнира в Риме Соболенко сыграет с американкой Софьей Кенин, которая была сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой – 6:3, 6:0. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.
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