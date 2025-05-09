Артюр Фис легко обыграл Таллона Грикспора во втором круге «Мастерса» в Риме

14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором раунде он одержал уверенную победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (35-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Фис выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Грикспора два эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

В третьем круге «Мастерса» в Риме Артюр Фис сыграет с победителем матча между французом Александром Мюллером и греком Стефаносом Циципасом.