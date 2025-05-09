Артюр Фис легко обыграл Таллона Грикспора во втором круге «Мастерса» в Риме
Поделиться
14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором раунде он одержал уверенную победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (35-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Фис выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Грикспора два эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.
В третьем круге «Мастерса» в Риме Артюр Фис сыграет с победителем матча между французом Александром Мюллером и греком Стефаносом Циципасом.
Комментарии
- 9 мая 2025
-
13:31
-
13:27
-
13:22
-
13:18
-
13:05
-
12:39
-
12:30
-
12:14
-
12:07
-
12:01
-
11:40
-
11:27
-
11:24
-
11:11
-
11:08
-
10:42
-
10:23
-
09:39
-
09:23
-
09:22
-
00:54
-
00:33
-
00:23
-
00:10
- 8 мая 2025
-
23:45
-
23:28
-
23:11
-
22:23
-
21:29
-
20:42
-
20:28
-
20:03
-
19:40
-
19:11
-
19:06