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Артюр Фис легко обыграл Таллона Грикспора во втором круге «Мастерса» в Риме

Артюр Фис легко обыграл Таллона Грикспора во втором круге «Мастерса» в Риме
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14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором раунде он одержал уверенную победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (35-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Фис выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Грикспора два эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

В третьем круге «Мастерса» в Риме Артюр Фис сыграет с победителем матча между французом Александром Мюллером и греком Стефаносом Циципасом.

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