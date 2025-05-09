Павлюченкова проиграла Кенин во втором круге «тысячника» в Риме

52-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме американке Софье Кенин (31-й номер мирового рейтинга) со счётом 3:6, 0:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Кенин, за время игры, сделала четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. Павлюченкова сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный брейк-пойнт, который был в матче.

В третьем круге тысячника в Риме Кенин сыграет против первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, которая в своём матче второго круга была сильнее россиянки Анастасии Потаповой – 6:2, 6:2. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.