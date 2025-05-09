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Павлюченкова проиграла Кенин во втором круге «тысячника» в Риме

Павлюченкова проиграла Кенин во втором круге «тысячника» в Риме
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52-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме американке Софье Кенин (31-й номер мирового рейтинга) со счётом 3:6, 0:6.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Кенин, за время игры, сделала четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. Павлюченкова сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный брейк-пойнт, который был в матче.

В третьем круге тысячника в Риме Кенин сыграет против первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, которая в своём матче второго круга была сильнее россиянки Анастасии Потаповой – 6:2, 6:2. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.

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