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Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес вышли во второй круг парного турнира в Риме

Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес вышли во второй круг парного турнира в Риме
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Американская теннисистка Николь Меликар-Мартинес и россиянка Людмила Самсонова вышли во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В первом раунде они одолели дуэт чешки Катержины Синяковой и китаянки Чжан Шуай со счётом 2:6, 6:0, 1:0 [10:4].

Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		0 0 4
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
К. Синякова Ч. Шуай

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Меликар-Мартинес и Самсонова не выполнили подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из восьми. На счету их соперниц ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Во втором круге теннисистки встретятся с победительницами матча Сторм Хантер/Эллен Перес (обе — Австралия) — Магда Линетт (Польша)/Ребекка Шрамкова (Словакия).

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