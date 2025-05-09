Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес вышли во второй круг парного турнира в Риме

Американская теннисистка Николь Меликар-Мартинес и россиянка Людмила Самсонова вышли во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В первом раунде они одолели дуэт чешки Катержины Синяковой и китаянки Чжан Шуай со счётом 2:6, 6:0, 1:0 [10:4].

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Меликар-Мартинес и Самсонова не выполнили подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из восьми. На счету их соперниц ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Во втором круге теннисистки встретятся с победительницами матча Сторм Хантер/Эллен Перес (обе — Австралия) — Магда Линетт (Польша)/Ребекка Шрамкова (Словакия).