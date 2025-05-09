Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес вышли во второй круг парного турнира в Риме
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Американская теннисистка Николь Меликар-Мартинес и россиянка Людмила Самсонова вышли во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В первом раунде они одолели дуэт чешки Катержины Синяковой и китаянки Чжан Шуай со счётом 2:6, 6:0, 1:0 [10:4].
Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|1 10
|
|0
|0 4
Катержина Синякова
Чжан Шуай
К. Синякова Ч. Шуай
Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Меликар-Мартинес и Самсонова не выполнили подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из восьми. На счету их соперниц ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Во втором круге теннисистки встретятся с победительницами матча Сторм Хантер/Эллен Перес (обе — Австралия) — Магда Линетт (Польша)/Ребекка Шрамкова (Словакия).
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