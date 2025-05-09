Екатерина Александрова снялась с турнира в Риме из-за травмы

20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова снялась с турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Причиной отказа от участия в соревнованиях стала травма плеча.

Во втором круге она должна была сыграть с чемпионкой US Open — 2021, 49-й ракеткой мира британкой Эммой Радукану. Таким образом, Екатерину Александрову в сетке заменит лаки-лузер Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.

На грунтовом отрезке нынешнего сезона Екатерина Александрова выходила в полуфиналы на турнирах WTA-500 в Чарльстоне (США) и Штутгарте (Германия), а также играла в четвёртом круге «тысячника» в испанском Мадриде.