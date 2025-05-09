Григор Димитров проиграл 101-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Риме

15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров неудачно выступил на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором круге он потерпел поражение от итальянца Франческо Пассаро (101-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6.

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Димитров выполнил шесть подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Пассаро один эйс, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

В третьем круге «Мастерса» в Риме Франческо Пассаро сыграет с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и аргентинцем Романом Андресом Бурручагой.