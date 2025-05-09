Арина Соболенко выиграла 20 из последних 22 матчей
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 20 побед в своих последних 22 матчах. Это достижение покорилось ей после того, как она обыграла россиянку Анастасию Потапову во втором круге на турнире WTA-1000 в итальянском Риме (6:2, 6:2).
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Анастасия Потапова
А. Потапова
Начиная с марта, Соболенко проиграла лишь два матча — в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе (россиянке Мирре Андреевой) и в финале «пятисотника» в Штутгарте (латвийке Елене Остапенко). Она победила на турнирах категории WTA-1000 в Майами и Мадриде.
В начале сезона Арина Соболенко выиграла «пятисотник» в Брисбене. Кроме того, белоруска выходила в финал Australian Open — 2025.
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