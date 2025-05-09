Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко выиграла 20 из последних 22 матчей

Арина Соболенко выиграла 20 из последних 22 матчей
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 20 побед в своих последних 22 матчах. Это достижение покорилось ей после того, как она обыграла россиянку Анастасию Потапову во втором круге на турнире WTA-1000 в итальянском Риме (6:2, 6:2).

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Начиная с марта, Соболенко проиграла лишь два матча — в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе (россиянке Мирре Андреевой) и в финале «пятисотника» в Штутгарте (латвийке Елене Остапенко). Она победила на турнирах категории WTA-1000 в Майами и Мадриде.

В начале сезона Арина Соболенко выиграла «пятисотник» в Брисбене. Кроме того, белоруска выходила в финал Australian Open — 2025.

Материалы по теме
Соболенко прошла в третий круг турнира в Риме, обыграв Потапову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android