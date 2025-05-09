Арина Соболенко выиграла 20 из последних 22 матчей

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 20 побед в своих последних 22 матчах. Это достижение покорилось ей после того, как она обыграла россиянку Анастасию Потапову во втором круге на турнире WTA-1000 в итальянском Риме (6:2, 6:2).

Начиная с марта, Соболенко проиграла лишь два матча — в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе (россиянке Мирре Андреевой) и в финале «пятисотника» в Штутгарте (латвийке Елене Остапенко). Она победила на турнирах категории WTA-1000 в Майами и Мадриде.

В начале сезона Арина Соболенко выиграла «пятисотник» в Брисбене. Кроме того, белоруска выходила в финал Australian Open — 2025.