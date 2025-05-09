«Лучшая в нашем спорте». Потапова прокомментировала поражение от Соболенко в Мадриде

34-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова оценила своё выступление в матче второго круга на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Она потерпела поражение от лидера мирового рейтинга белоруски Арины Соболенко со счётом 2:6, 2:6.

— Как сложился матч? Что не удалось?

— Арина — хороший игрок, я очень рада, что смогла с ней сыграть, посмотреть примерно, где я нахожусь, потому что действительно она лучшая в нашем спорте сейчас. И я взяла этот матч как урок и как тест для себя самой, чтобы посмотреть, куда мне надо двигаться дальше, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.