«Лучшая в нашем спорте». Потапова прокомментировала поражение от Соболенко в Мадриде
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34-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова оценила своё выступление в матче второго круга на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Она потерпела поражение от лидера мирового рейтинга белоруски Арины Соболенко со счётом 2:6, 2:6.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Анастасия Потапова
А. Потапова
— Как сложился матч? Что не удалось?
— Арина — хороший игрок, я очень рада, что смогла с ней сыграть, посмотреть примерно, где я нахожусь, потому что действительно она лучшая в нашем спорте сейчас. И я взяла этот матч как урок и как тест для себя самой, чтобы посмотреть, куда мне надо двигаться дальше, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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