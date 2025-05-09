Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, одолев 135-ю ракетку мира
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором круге он одержал непростую победу над аргентинцем Романом Андресом Бурручагой со счётом 6:4, 5:7, 6:1.
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7
|1
|
|5
|6
Карен Хачанов
К. Хачанов
Матч продолжался 2 часа 41 минуту. За это время Хачанов выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Бурручаги один эйс, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В третьем круге «Мастерса» в Риме Карен Хачанов сыграет с итальянцем Франческо Пассаро, который неожиданно выбил из сетки болгарина Григора Димитрова.
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