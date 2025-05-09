Анастасия Потапова рассказала, как удалось отыграться в матче с Ястремской в Риме

34-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала о том, что ей пришлось предпринять, чтобы одержать победу в матче первого круга турнира в Риме с украинкой Даяной Ястремской – 2:6, 7:6 (8:6), 6:3.

— Хочу спросить про первый матч на турнире с Ястремской. Такой получился сумасшедший камбэк. Как всё прошло?

— Немного был хаос. В первый день, когда я начала играть, случилось, мне кажется, всё, что могло случиться, чтобы максимально задержать наш матч. Мы, получается, должны были играть по последним запускам, что уже как бы поздно, но, к сожалению, пошёл ещё дождь, два матча до меня были 3,5 часа, в общем пришлось играть в 10 вечера, но это теннис, ты должна это принять и делать свою работу в таких обстоятельствах.

— На матчболе во втором сете что-то ёкнуло?

— Не, ничего не ёкнуло, потому что уже настолько ты входишь в работу, ты не ощущаешь давление, потому что ты находишься в некотором куполе, ты не слышишь ничего, не видишь ничего кроме мяча и, если честно, не отслеживаешь сам счёт. Поэтому была одна цель — делать дальше свою работу, фокусироваться на себе и стараться переломить, украсть этот сет.

— В целом, довольны тем, как тот матч прошёл?

— Конечно, довольна. Каждая победа — это большая радость. Тем более, Даяна — непростой игрок, но, да, конечно, довольна, рада. Хорошая, рабочая победа, – сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.