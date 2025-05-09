Арина Соболенко вышла на пятое место в истории по победам на грунтовых «тысячниках»
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко достигла отметки в 76,7% побед на турнирах категории WTA-1000, проводящихся на грунте. Это пятый показатель в истории проведения данных соревнований при условии 10 и более сыгранных матчей.
Сегодня, 9 мая, Арина Соболенко обыграла россиянку Анастасию Потапову во втором круге «тысячника» в Мадриде. Счёт — 6:2, 6:2.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Анастасия Потапова
А. Потапова
За карьеру Соболенко одержала 33 победы и потерпела 10 поражений на грунтовых «тысячниках». По этому показателю она уступает четырём бывшим первым ракеткам мира — польке Иге Швёнтек, американке Серене Уильямс и двум россиянкам — Марии Шараповой и Динаре Сафиной.
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