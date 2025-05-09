Арина Соболенко вышла на пятое место в истории по победам на грунтовых «тысячниках»

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко достигла отметки в 76,7% побед на турнирах категории WTA-1000, проводящихся на грунте. Это пятый показатель в истории проведения данных соревнований при условии 10 и более сыгранных матчей.

Сегодня, 9 мая, Арина Соболенко обыграла россиянку Анастасию Потапову во втором круге «тысячника» в Мадриде. Счёт — 6:2, 6:2.

За карьеру Соболенко одержала 33 победы и потерпела 10 поражений на грунтовых «тысячниках». По этому показателю она уступает четырём бывшим первым ракеткам мира — польке Иге Швёнтек, американке Серене Уильямс и двум россиянкам — Марии Шараповой и Динаре Сафиной.