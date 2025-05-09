Соболенко: выбрала играть в 11 утра, хотела вечером пойти поужинать и съесть пасту

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, что планирует делать после победы во втором круге «тысячника» в Риме над россиянкой Анастасией Потаповой со счётом 6:2, 6:2.

«У меня был выбор играть в семь вечера или в 11 утра, и я выбрала 11 утра, потому что хотела пойти поужинать и съесть пасту или пиццу. Так что точно пойду на ужин и обязательно погуляю по Риму. Это невероятно красивый город», – сказала Соболенко в интервью на корте после матча второго круга турнира в Риме.

В третьем круге «тысячника» в Риме Соболенко сыграет сыграет с американкой Софьей Кенин, которая была сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой – 6:3, 6:0.