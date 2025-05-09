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Соболенко: выбрала играть в 11 утра, хотела вечером пойти поужинать и съесть пасту

Соболенко: выбрала играть в 11 утра, хотела вечером пойти поужинать и съесть пасту
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, что планирует делать после победы во втором круге «тысячника» в Риме над россиянкой Анастасией Потаповой со счётом 6:2, 6:2.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«У меня был выбор играть в семь вечера или в 11 утра, и я выбрала 11 утра, потому что хотела пойти поужинать и съесть пасту или пиццу. Так что точно пойду на ужин и обязательно погуляю по Риму. Это невероятно красивый город», – сказала Соболенко в интервью на корте после матча второго круга турнира в Риме.

В третьем круге «тысячника» в Риме Соболенко сыграет сыграет с американкой Софьей Кенин, которая была сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой – 6:3, 6:0.

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