Соболенко: выбрала играть в 11 утра, хотела вечером пойти поужинать и съесть пасту
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, что планирует делать после победы во втором круге «тысячника» в Риме над россиянкой Анастасией Потаповой со счётом 6:2, 6:2.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Анастасия Потапова
А. Потапова
«У меня был выбор играть в семь вечера или в 11 утра, и я выбрала 11 утра, потому что хотела пойти поужинать и съесть пасту или пиццу. Так что точно пойду на ужин и обязательно погуляю по Риму. Это невероятно красивый город», – сказала Соболенко в интервью на корте после матча второго круга турнира в Риме.
В третьем круге «тысячника» в Риме Соболенко сыграет сыграет с американкой Софьей Кенин, которая была сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой – 6:3, 6:0.
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