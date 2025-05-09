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Диана Шнайдер и Динара Сафина завершили тренерское сотрудничество после двух турниров

Диана Шнайдер и Динара Сафина завершили тренерское сотрудничество после двух турниров
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11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и бывшая первая ракетка мира Динара Сафина завершили совместное сотрудничество. Они провели всего два турнира в качестве тренерского тандема — в Штутгарте (Германия) и Мадриде (Испания).

«Всем привет! У меня всё хорошо, я вернулась домой в Монако. Огромная благодарность за поддержку, которую вы нам оказывали. Я завершила своё сотрудничество с Дианой. Искренне ей желаю удачи, семейного счастья и чтобы все её цели и задачи были достигнуты. Мы обязательно будем за неё болеть и держать кулачки», — сказала Сафина в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале «Больше!».

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