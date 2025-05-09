Диана Шнайдер и Динара Сафина завершили тренерское сотрудничество после двух турниров

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и бывшая первая ракетка мира Динара Сафина завершили совместное сотрудничество. Они провели всего два турнира в качестве тренерского тандема — в Штутгарте (Германия) и Мадриде (Испания).

«Всем привет! У меня всё хорошо, я вернулась домой в Монако. Огромная благодарность за поддержку, которую вы нам оказывали. Я завершила своё сотрудничество с Дианой. Искренне ей желаю удачи, семейного счастья и чтобы все её цели и задачи были достигнуты. Мы обязательно будем за неё болеть и держать кулачки», — сказала Сафина в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале «Больше!».