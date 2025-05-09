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Карлос Алькарас стартовал на «Мастерсе» в Риме с уверенной победы над Лайовичем

Карлос Алькарас стартовал на «Мастерсе» в Риме с уверенной победы над Лайовичем
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором раунде он одержал победу над сербом Душаном Лайовичем (131-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 14:10 МСК
Душан Лайович
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Алькарас выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Лайовича три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В третьем круге римского «Мастерса» Карлос Алькарас сыграет с победителем матча между американцем Алексом Михельсеном и сербом Ласло Джере.

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