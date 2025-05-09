«Это вызов». Навоне – о роли соперника Синнера в первом матче после отстранения Янника
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99-я ракетка мира Мариано Навоне рассказал, какое значение для него имеет матч второго круга «Мастерса» в Риме с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча запланирована на завтра, 10 мая.
Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Мариано Навоне
М. Навоне
«Это вызов. Не так часто выпадает шанс сыграть с первой ракеткой мира. Так что для меня это особенный момент. Это была бы самая большая победа в моей карьере. Но, безусловно, это вызов, и я должен воспринимать его именно так — для себя и своей игры. Он не играл три месяца, и это его первый матч, так что и для него это тоже будет непросто», –приводит слова Навоне Tennis.com.
Для Синнера турнир в Риме станет первым после завершения срока отстранения из-за нарушения антидопинговых правил. Итальянец не играл на турнирах АТР с января 2025 года.
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