Попырин вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, где может сыграть с Медведевым

25-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором раунде он победил испанца Карлоса Табернера (139-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Попырин выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Табернера ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге «Мастерса» в Риме Алексей Попырин встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и британцем Кэмероном Норри.