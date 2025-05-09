Попырин вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, где может сыграть с Медведевым
Поделиться
25-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором раунде он победил испанца Карлоса Табернера (139-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 13:55 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Карлос Табернер
К. Табернер
Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Попырин выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Табернера ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В третьем круге «Мастерса» в Риме Алексей Попырин встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и британцем Кэмероном Норри.
Комментарии
- 9 мая 2025
-
16:43
-
16:09
-
15:54
-
15:52
-
15:41
-
15:39
-
15:32
-
15:28
-
15:17
-
15:12
-
14:58
-
14:53
-
14:34
-
14:25
-
13:59
-
13:56
-
13:31
-
13:27
-
13:22
-
13:18
-
13:05
-
12:39
-
12:30
-
12:14
-
12:07
-
12:01
-
11:40
-
11:27
-
11:24
-
11:11
-
11:08
-
10:42
-
10:23
-
09:39
-
09:23