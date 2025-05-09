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Попырин вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, где может сыграть с Медведевым

Попырин вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, где может сыграть с Медведевым
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25-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором раунде он победил испанца Карлоса Табернера (139-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 13:55 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 4
         
Карлос Табернер
Испания
Карлос Табернер
К. Табернер

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Попырин выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Табернера ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге «Мастерса» в Риме Алексей Попырин встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и британцем Кэмероном Норри.

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