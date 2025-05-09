Цинвэнь пробилась в третий круг турнира в Риме, обыграв Данилович
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Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Цинвэнь прошла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв сербку Ольгу Данилович (33-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 14:20 МСК
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
0 : 2
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|3
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|4
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|6
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Теннисистки провели на корте 1 час 30минут. За время матча Цинвэнь сделала четыре подачи навылет и допустила три двойных ошибки, реализовав пять брейк=пойнтов из девяти. Данилович сделала один эйс за игру, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.
В третьем круге турнира в Риме Цинвэнь сыграет с полькой Магдаленой Френх, которая была сильнее белоруски Виктории Азаренко – 7:5, 6:4. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.
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