Цинвэнь пробилась в третий круг турнира в Риме, обыграв Данилович

Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Цинвэнь прошла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв сербку Ольгу Данилович (33-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 30минут. За время матча Цинвэнь сделала четыре подачи навылет и допустила три двойных ошибки, реализовав пять брейк=пойнтов из девяти. Данилович сделала один эйс за игру, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге турнира в Риме Цинвэнь сыграет с полькой Магдаленой Френх, которая была сильнее белоруски Виктории Азаренко – 7:5, 6:4. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.