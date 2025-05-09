Азаренко проиграла Френх во втором круге «тысячника» в Риме
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54-й номер рейтинга WTA белоруска Виктория Азаренко не смогла выйти в третий круг турнира в Риме, уступив 25-й ракетке мира польке Магдалене Френх со счётом 5:7, 4:6.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 13:45 МСК
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Матч продлился 2 часа 7 минут. За время игры Френх сделала пять подач навылет и допустила три двойные ошибки, реализовав 6 брейк-пойнтов из 12. Азаренко сделала один эйс, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
В третьем круге «тысячника» в Риме Френх сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая была сильнее сербки Ольги Данилович со счётом 6:1, 6:4. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.
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