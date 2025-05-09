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Алькарас — о первом матче в Риме: это было испытание, и, думаю, я его прошёл

Алькарас — о первом матче в Риме: это было испытание, и, думаю, я его прошёл
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свой первый матч на «Мастерсе» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл серба Душана Лайовича со счётом 6:3, 6:3.

«Тело чувствует себя отлично. Я хорошо двигался и сделал несколько хороших спринтов сегодня без какой-либо боли, и это здорово. Это было испытание для меня, и я думаю, что я его прошёл. Я старался чувствовать себя более комфортно на корте. Двигаться и не думать о травме», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

Напомним, Алькарас снялся с «Мастерса» в испанском Мадриде из-за травмы. В первом матче в Риме он играл с наколенником.

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