Стефанос Циципас обыграл Мюллера и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
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Финалист двух турниров «Большого шлема», 19-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче второго круга он обыграл француза Александра Мюллера (39-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:3).
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 15:10 МСК
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 2
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Стефанос Циципас
С. Циципас
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Циципас выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мюллера один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Стефанос Циципас поборется с французским теннисистом Артюром Фисом.
Комментарии
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