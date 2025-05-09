Надаль выделил двух теннисистов, уровень которых выше остальных

22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль оценил расстановку сил в АТР-туре и назвал главных претендентов на лидерство.

«Синнер уже выиграл три «Шлема». За последние два года он совершил невероятный скачок в своей карьере, стал очень уверенным, стабильным игроком с потрясающим потенциалом. Кажется, что Янник и Карлос сейчас на уровень выше остальных. Если их минуют травмы, они будут бороться за самые важные титулы ещё долгое время», — приводит слова Надаля Gazzetta dello Sport.

Янник Синнер и Карлос Алькарас принимают участие в «Мастерсе» в Риме, который проходит в итальянской столице с 7 по 18 мая. Алькарас пропустил «Мастерс» в Мадриде из-за повреждения. Для Синнера турнир в Риме станет первым после завершения срока отстранения из-за нарушения антидопинговых правил.