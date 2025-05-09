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Жабер оценила перспективы 18-летней Мирры Андреевой

Жабер оценила перспективы 18-летней Мирры Андреевой
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36-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер поделилась своим мнением насчёт того, каким она видит будущее карьеры россиянки Мирры Андреевой.

«Думаю, что не существует того, чего Мирра не сможет достичь в будущем. Она — невероятный игрок, невероятный человек, что более важно для меня. Я думаю, что она будет развиваться и дальше и выиграет много-много турниров «Большого шлема», — сказала Жабер в интервью Tennis Channel.

В сезоне-2025 Мирра Андреева выиграла «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэлсе, а также стала седьмой ракеткой мира, что на текущий момент является её лучшим достижением в рейтинге WTA.

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