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Лоренцо Музетти вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Виртанена

Лоренцо Музетти вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Виртанена
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл 130-ю ракетку мира из Финляндии Отто Виртанена со счётом 6:3, 6:2.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 15:50 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Отто Виртанен
Финляндия
Отто Виртанен
О. Виртанен

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Музетти один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Виртанена один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Лоренцо Музетти встретится с американцем Брэндоном Накашимой.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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