Лоренцо Музетти вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Виртанена

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл 130-ю ракетку мира из Финляндии Отто Виртанена со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Музетти один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Виртанена один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Лоренцо Музетти встретится с американцем Брэндоном Накашимой.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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