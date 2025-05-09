Лоренцо Музетти вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Виртанена
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл 130-ю ракетку мира из Финляндии Отто Виртанена со счётом 6:3, 6:2.
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 15:50 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
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Отто Виртанен
О. Виртанен
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Музетти один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Виртанена один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Далее Лоренцо Музетти встретится с американцем Брэндоном Накашимой.
Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
Комментарии
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