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«Главное всегда — победа». Хачанов прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Риме

«Главное всегда — победа». Хачанов прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Риме
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над аргентинцем Романом Андресом Бурручагой во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:1.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Роман Андрес Бурручага
Аргентина
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 1
6 		5 6
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— Как сложился матч? Разные были сеты. Как в целом старт для вас прошёл?
— Старт получился непростой, можно сказать, что я полностью вошёл в турнир. Опять же, и физически, и эмоционально, поскольку встреча выдалась очень трудной. Опять же, никогда не знаешь, как лучше начать — с лёгкого матча, допустим, 6:2, 6:2, и дальше тебе встретятся тяжёлые соперники, тяжёлые ситуации, с которыми надо будет справляться; или же вот такого формата матч. Поэтому мне не выбирать. Главное всегда — это победа, поэтому имеем то, что имеем, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В третьем круге «Мастерса» в Риме Карен Хачанов сыграет с итальянцем Франческо Пассаро, который неожиданно выбил из сетки болгарина Григора Димитрова.

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