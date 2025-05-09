Мирра Андреева вышла в третий круг «тысячника» в Риме, обыграв Аранго
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований она обыграла 97-ю ракетку мира из Колумбии Эмилиану Аранго со счётом 6:2, 6:4.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 16:10 МСК
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
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Мирра Андреева
М. Андреева
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Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Андреева ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Аранго ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Далее Мирра Андреева встретится с Линдой Носковой из Чехии.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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