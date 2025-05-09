Даниил Медведев обыграл Кэмерона Норри на старте «Мастерса» в Риме
Поделиться
11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). На старте соревнований он обыграл британского спортсмена Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:2.
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 16:15 МСК
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Поймай мяч и выиграй PS5! Все подробности на betkeeper.championat.comиграть
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110. 18+
erid: RanyoJxErm
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Медведев два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Норри ни одного эйса, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
Далее Даниил Медведев встретится с Алексеем Попыриным из Австралии.
Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2025
-
17:58
-
17:49
-
17:38
-
17:29
-
17:19
-
17:07
-
16:50
-
16:43
-
16:09
-
15:54
-
15:52
-
15:41
-
15:39
-
15:32
-
15:28
-
15:17
-
15:12
-
14:58
-
14:53
-
14:34
-
14:25
-
13:59
-
13:56
-
13:31
-
13:27
-
13:22
-
13:18
-
13:05
-
12:39
-
12:30
-
12:14
-
12:07
-
12:01
-
11:40
-
11:27