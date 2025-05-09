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Даниил Медведев обыграл Кэмерона Норри на старте «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев обыграл Кэмерона Норри на старте «Мастерса» в Риме
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). На старте соревнований он обыграл британского спортсмена Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:2.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 16:15 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Медведев два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Норри ни одного эйса, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Далее Даниил Медведев встретится с Алексеем Попыриным из Австралии.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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