Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Анисимову

50-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге соревнований она обыграла 17-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В её рамках Кудерметова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Анисимовой два эйса, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Далее Вероника Кудерметова встретится с победительницей матча Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Эмма Радукану (Великобритания).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.