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Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Анисимову

Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Анисимову
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50-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге соревнований она обыграла 17-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 15:55 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 5 		5
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В её рамках Кудерметова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Анисимовой два эйса, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Далее Вероника Кудерметова встретится с победительницей матча Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Эмма Радукану (Великобритания).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

Календарь турнира в Риме
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