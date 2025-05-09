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Определилась соперница Вероники Кудерметовой в третьем круге «тысячника» в Риме

Определилась соперница Вероники Кудерметовой в третьем круге «тысячника» в Риме
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49-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:2.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 17:05 МСК
Хиль Белен Тайхман
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Радукану пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Тайхман один эйс, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

В третьем круге соревнований в Риме Эмма Радукану сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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