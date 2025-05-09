Определилась соперница Вероники Кудерметовой в третьем круге «тысячника» в Риме
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49-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:2.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 17:05 МСК
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
0 : 2
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|2
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Эмма Радукану
Э. Радукану
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Радукану пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Тайхман один эйс, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.
В третьем круге соревнований в Риме Эмма Радукану сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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