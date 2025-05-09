Определилась соперница Вероники Кудерметовой в третьем круге «тысячника» в Риме

49-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Радукану пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Тайхман один эйс, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

В третьем круге соревнований в Риме Эмма Радукану сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.