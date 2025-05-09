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Мирра Андреева повторила достижение Хингис, выйдя в третий круг «тысячника» в Риме

Мирра Андреева повторила достижение Хингис, выйдя в третий круг «тысячника» в Риме
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Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала второй самой молодой теннисисткой, выигравшей 18 матчей на «тысячниках» либо эквивалентных турнирах в продолжение одного сезона. Первой стала Мартина Хингис, которая в 1998 году победила в 22 таких встречах в соответствующем возрасте.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 16:10 МСК
Эмилиана Аранго
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Мирра Андреева во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 обыграла 97-ю ракетку мира из Колумбии Эмилиану Аранго со счётом 6:2, 6:4. Далее Андреева сразится с чешкой Линдой Носковой (30) — та оказалась сильнее Сонай Картал из Великобритании (6:4, 6:2).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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