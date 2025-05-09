Мирра Андреева повторила достижение Хингис, выйдя в третий круг «тысячника» в Риме

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала второй самой молодой теннисисткой, выигравшей 18 матчей на «тысячниках» либо эквивалентных турнирах в продолжение одного сезона. Первой стала Мартина Хингис, которая в 1998 году победила в 22 таких встречах в соответствующем возрасте.

Мирра Андреева во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 обыграла 97-ю ракетку мира из Колумбии Эмилиану Аранго со счётом 6:2, 6:4. Далее Андреева сразится с чешкой Линдой Носковой (30) — та оказалась сильнее Сонай Картал из Великобритании (6:4, 6:2).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.