Мирра Андреева повторила достижение Хингис, выйдя в третий круг «тысячника» в Риме
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Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала второй самой молодой теннисисткой, выигравшей 18 матчей на «тысячниках» либо эквивалентных турнирах в продолжение одного сезона. Первой стала Мартина Хингис, которая в 1998 году победила в 22 таких встречах в соответствующем возрасте.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 16:10 МСК
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
Мирра Андреева
М. Андреева
Мирра Андреева во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 обыграла 97-ю ракетку мира из Колумбии Эмилиану Аранго со счётом 6:2, 6:4. Далее Андреева сразится с чешкой Линдой Носковой (30) — та оказалась сильнее Сонай Картал из Великобритании (6:4, 6:2).
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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