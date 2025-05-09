«Довольно нервно». Музетти — о первой победе в качестве игрока топ-10 рейтинга

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о своей первой победе в качестве игрока топ-10 мирового рейтинга. Во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия) Музетти обыграл Отто Виртанена из Финляндии со счётом 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«Чувствовал себя довольно нервно, я бы сказал. Конечно, прошёл уже год с тех пор, как я играл здесь. К сожалению, в прошлом сезоне мне пришлось сняться с соревнований из-за болезни. Это было не то выступление, которого хотел. Возлагал на себя большие надежды. Знаю, что все на трибунах болеют за меня… за нас, итальянских теннисистов. Вы испытываете дополнительное давление, играя здесь, в Риме. Сегодня мне удалось сохранить спокойствие и выстоять до конца», — сказал Музетти в интервью на корте.
Далее Лоренцо Музетти встретится с американцем Брэндоном Накашимой.
- 9 мая 2025
-
21:19
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
20:46
-
20:35
-
20:22
-
20:13
-
20:06
-
19:54
-
19:42
-
19:28
-
19:24
-
19:23
-
18:50
-
18:31
-
18:25
-
18:18
-
17:58
-
17:49
-
17:38
-
17:29
-
17:19
-
17:07
-
16:50
-
16:43
-
16:09
-
15:54
-
15:52
-
15:41
-
15:39
-
15:32
-
15:28
-
15:17
-
15:12