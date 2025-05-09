«Довольно нервно». Музетти — о первой победе в качестве игрока топ-10 рейтинга

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о своей первой победе в качестве игрока топ-10 мирового рейтинга. Во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия) Музетти обыграл Отто Виртанена из Финляндии со счётом 6:3, 6:2.

«Чувствовал себя довольно нервно, я бы сказал. Конечно, прошёл уже год с тех пор, как я играл здесь. К сожалению, в прошлом сезоне мне пришлось сняться с соревнований из-за болезни. Это было не то выступление, которого хотел. Возлагал на себя большие надежды. Знаю, что все на трибунах болеют за меня… за нас, итальянских теннисистов. Вы испытываете дополнительное давление, играя здесь, в Риме. Сегодня мне удалось сохранить спокойствие и выстоять до конца», — сказал Музетти в интервью на корте.

Далее Лоренцо Музетти встретится с американцем Брэндоном Накашимой.