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«Довольно нервно». Музетти — о первой победе в качестве игрока топ-10 рейтинга

«Довольно нервно». Музетти — о первой победе в качестве игрока топ-10 рейтинга
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о своей первой победе в качестве игрока топ-10 мирового рейтинга. Во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия) Музетти обыграл Отто Виртанена из Финляндии со счётом 6:3, 6:2.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 15:50 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Отто Виртанен
Финляндия
Отто Виртанен
О. Виртанен

«Чувствовал себя довольно нервно, я бы сказал. Конечно, прошёл уже год с тех пор, как я играл здесь. К сожалению, в прошлом сезоне мне пришлось сняться с соревнований из-за болезни. Это было не то выступление, которого хотел. Возлагал на себя большие надежды. Знаю, что все на трибунах болеют за меня… за нас, итальянских теннисистов. Вы испытываете дополнительное давление, играя здесь, в Риме. Сегодня мне удалось сохранить спокойствие и выстоять до конца», — сказал Музетти в интервью на корте.

Далее Лоренцо Музетти встретится с американцем Брэндоном Накашимой.

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