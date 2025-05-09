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Камилла Рахимова не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Риме, уступив Наварро

Камилла Рахимова не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Риме, уступив Наварро
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Девятая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге соревнований она обыграла 85-ю ракетку мира россиянку Камиллу Рахимову со счётом 6:1, 6:3.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Наварро три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Рахимовой два эйса, три двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Далее Эмма Наварро встретится с Кларой Таусон из Дании.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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