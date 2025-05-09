Марта Костюк обыграла Дарью Касаткину во втором круге турнира WTA-1000 в Риме

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге соревнований она обыграла 15-ю ракетку мира Дарью Касаткину, которая ныне представляет Австралию, со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Костюк один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Касаткиной ни одного эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Далее Марта Костюк встретится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Антония Ружич (Хорватия).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.