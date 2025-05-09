Фото: Марта Костюк пожала руку Дарье Касаткиной после выхода в третий круг турнира в Риме

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк пожала руку 15-й ракетке мира бывшей российской теннисистке Дарье Касаткиной, которая ныне представляет Австралию, после их матча второго круга на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме (Италия).
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Фото: Скриншот из трансляции
Ранее Марта Костюк заявила, что позиция Касаткиной относительно ситуации в мире для неё близка, а также признала смелость Дарьи. Украинские спортсменки неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с представительницами России и Беларуси, а часто и с теми, кто уже сменил гражданство.
Далее в Риме Марта Костюк встретится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Антония Ружич (Хорватия).
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
- 9 мая 2025
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