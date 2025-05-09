Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Марта Костюк пожала руку Дарье Касаткиной после выхода в третий круг турнира в Риме

Фото: Марта Костюк пожала руку Дарье Касаткиной после выхода в третий круг турнира в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк пожала руку 15-й ракетке мира бывшей российской теннисистке Дарье Касаткиной, которая ныне представляет Австралию, после их матча второго круга на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 17:55 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Дарья Касаткина
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Фото: Скриншот из трансляции

Ранее Марта Костюк заявила, что позиция Касаткиной относительно ситуации в мире для неё близка, а также признала смелость Дарьи. Украинские спортсменки неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с представительницами России и Беларуси, а часто и с теми, кто уже сменил гражданство.

Далее в Риме Марта Костюк встретится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Антония Ружич (Хорватия).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Марта Костюк обыграла Дарью Касаткину во втором круге турнира WTA-1000 в Риме
Костюк — о Касаткиной: её позиция по ситуации в мире мне близка. Для этого нужна смелость
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android