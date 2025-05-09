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«Настраивалась играть на все 100%». Андреева — о матче с Аранго на турнире в Риме

«Настраивалась играть на все 100%». Андреева — о матче с Аранго на турнире в Риме
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над 97-й ракеткой мира из Колумбии Эмилианой Аранго. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 16:10 МСК
Эмилиана Аранго
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Как вам дался стартовый матч? Какие ощущения сейчас испытываете?
— Да, матч был непростой. Последний раз мы играли против друг друга в квалификации на «Ролан Гаррос» в 2023 году. Я помню хорошо этот матч. Причём я победила достаточно легко, но помню, что там, мне кажется, мы играли очень долго. Мы всегда очень сильно боролись, там было и «больше», и «меньше», и постоянные какие-то вот эти качели. Поэтому я помню, что матч был непростой, несмотря на счёт. И я знала, что эта встреча тоже будет непростой. Всё-таки она такой игрок, который любит побольше мячей вернуть в корт. Справа она, я считаю, больше создаёт и пытается тоже, может, иногда атаковать. Поэтому я знала, что матч будет тяжёлый, поэтому я настраивалась играть на все 100%, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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