«Настраивалась играть на все 100%». Андреева — о матче с Аранго на турнире в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над 97-й ракеткой мира из Колумбии Эмилианой Аранго. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

— Как вам дался стартовый матч? Какие ощущения сейчас испытываете?

— Да, матч был непростой. Последний раз мы играли против друг друга в квалификации на «Ролан Гаррос» в 2023 году. Я помню хорошо этот матч. Причём я победила достаточно легко, но помню, что там, мне кажется, мы играли очень долго. Мы всегда очень сильно боролись, там было и «больше», и «меньше», и постоянные какие-то вот эти качели. Поэтому я помню, что матч был непростой, несмотря на счёт. И я знала, что эта встреча тоже будет непростой. Всё-таки она такой игрок, который любит побольше мячей вернуть в корт. Справа она, я считаю, больше создаёт и пытается тоже, может, иногда атаковать. Поэтому я знала, что матч будет тяжёлый, поэтому я настраивалась играть на все 100%, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.