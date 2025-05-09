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Денис Шаповалов проиграл 154-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Риме

Денис Шаповалов проиграл 154-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Риме
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28-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он проиграл 154-й ракетке мира из Литвы Вилюсу Гаубасу со счётом 3:6, 4:6.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 18:05 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Вилюс Гаубас
Литва
Вилюс Гаубас
В. Гаубас

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Шаповалов четыре раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Гаубаса ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Далее Вилюс Гаубас встретится с победителем матча Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Александр Зверев (Германия).

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.

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