«Провёл отличную игру». Даниил Медведев — об условиях на «Мастерсе» в Риме

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об условиях на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Во втором круге соревнований он обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:2.

— Как сложился матч в целом, как корты, как условия в Риме?

— На самом деле здесь как-то всё время непросто выступать, и поэтому как раз-таки тот, кто поймает уровень тенниса в данную конкретную неделю, может выиграть турнир, как я сделал два года назад. Два года назад здесь были плохие отскоки, но у меня получилось поймать какую-то уверенность, за счёт этого выиграть турнир. А может быть, в каком-нибудь Мадриде на хорошем, идеальном корте, в идеальных условиях какой-нибудь грунтовик меня бы обыграл. Я себя сейчас отлично чувствовал, сегодня был ветер, было тяжело играть, но я провёл отличный матч. Всё понравилось, и надеюсь, что буду продолжать так же в следующих встречах, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.