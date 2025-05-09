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«Провёл отличную игру». Даниил Медведев — об условиях на «Мастерсе» в Риме

«Провёл отличную игру». Даниил Медведев — об условиях на «Мастерсе» в Риме
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об условиях на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Во втором круге соревнований он обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:2.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 16:15 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Как сложился матч в целом, как корты, как условия в Риме?
— На самом деле здесь как-то всё время непросто выступать, и поэтому как раз-таки тот, кто поймает уровень тенниса в данную конкретную неделю, может выиграть турнир, как я сделал два года назад. Два года назад здесь были плохие отскоки, но у меня получилось поймать какую-то уверенность, за счёт этого выиграть турнир. А может быть, в каком-нибудь Мадриде на хорошем, идеальном корте, в идеальных условиях какой-нибудь грунтовик меня бы обыграл. Я себя сейчас отлично чувствовал, сегодня был ветер, было тяжело играть, но я провёл отличный матч. Всё понравилось, и надеюсь, что буду продолжать так же в следующих встречах, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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