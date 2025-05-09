«Провёл отличную игру». Даниил Медведев — об условиях на «Мастерсе» в Риме

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об условиях на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Во втором круге соревнований он обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:2.
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— Как сложился матч в целом, как корты, как условия в Риме?
— На самом деле здесь как-то всё время непросто выступать, и поэтому как раз-таки тот, кто поймает уровень тенниса в данную конкретную неделю, может выиграть турнир, как я сделал два года назад. Два года назад здесь были плохие отскоки, но у меня получилось поймать какую-то уверенность, за счёт этого выиграть турнир. А может быть, в каком-нибудь Мадриде на хорошем, идеальном корте, в идеальных условиях какой-нибудь грунтовик меня бы обыграл. Я себя сейчас отлично чувствовал, сегодня был ветер, было тяжело играть, но я провёл отличный матч. Всё понравилось, и надеюсь, что буду продолжать так же в следующих встречах, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 9 мая 2025
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