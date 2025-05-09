Медведев — о Норри: он может вернуться в любой момент, поэтому я рад такой важной победе

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о результатах 91-й ракетки мира британца Кэмерона Норри, которого он обыграл на старте грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
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— Кэмерон Норри не так давно, в конце сезона-2021, играл на Итоговом, а сейчас он лаки-лузер в сетке на 96 участников. Как подобное воспринимать?
— Это теннис, бывает. Где-то теряешь уверенность. Я ещё сейчас, когда на разминке объявляли его достижения, заметил прикол ещё такой, что на следующий год, когда он был на Итоговом и был восьмым, ему ещё не засчитались очки за Уимблдон, где он играл полуфинал. То есть он вообще мог очень высоко взлететь — был бы условно пятым. Так что он хороший теннисист, он очень хорошо играет, но это спорт, иногда где-то, может, у него травмы какие-то были, где-то чуть уверенности не хватает. Когда ты несеяный, то попадаешь сразу на сильных людей, может быть, их тяжелее победить, поэтому бывает. Но поскольку он там был, он может вернуться в любой момент, поэтому я рад такой важной победе, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 9 мая 2025
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