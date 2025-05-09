Вилюс Гаубас — первый представитель Литвы, выигравший два матча подряд на «Мастерсе»

154-я ракетка мира из Литвы Вилюс Гаубас стал первым литовским теннисистом, выигравшим два матча на «Мастерсе» с момента введения этого формата в 1990 году.

На грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия) Гаубас обыграл в первом круге Дамира Джумхура (Босния и Герциговина) со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:4, а во втором оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова (6:3, 6:4).

В третьем круге в Риме Вилюс Гаубас встретится с победителем матча между аргентинцем Камило Уго Карабельи и немцем Александром Зверевым.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл Николаса Харри со счётом 6:4, 7:5.