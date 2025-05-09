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Вилюс Гаубас — первый представитель Литвы, выигравший два матча подряд на «Мастерсе»

Вилюс Гаубас — первый представитель Литвы, выигравший два матча подряд на «Мастерсе»
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154-я ракетка мира из Литвы Вилюс Гаубас стал первым литовским теннисистом, выигравшим два матча на «Мастерсе» с момента введения этого формата в 1990 году.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 18:05 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Вилюс Гаубас
Литва
Вилюс Гаубас
В. Гаубас

На грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия) Гаубас обыграл в первом круге Дамира Джумхура (Босния и Герциговина) со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:4, а во втором оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова (6:3, 6:4).

В третьем круге в Риме Вилюс Гаубас встретится с победителем матча между аргентинцем Камило Уго Карабельи и немцем Александром Зверевым.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл Николаса Харри со счётом 6:4, 7:5.

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