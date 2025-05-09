«Не знал, что это его отец». Карен Хачанов — о спортивной семье Бурручаги

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о знаменитом отце Романа Андреса Бурручаги, которого он обыграл во втором круге «Мастерса» в Риме. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:1.

— Вам как человеку, неравнодушному к футболу, фамилия Бурручага, наверное, что-то говорит?

— Я не знал, если честно, что это его отец. Я думал, что это просто однофамилец.

— В целом — да. У них большая разница в возрасте, кстати, получается. Папа же стал чемпионом мира в далёком 1986 году. Что про это скажете?

— Получается, спортивная семья. Папа — знаменитый футболист. Он сам сейчас — хороший игрок, но в другом виде спорта. Это означает, что гены хорошие (улыбается), — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Хорхе Луис Бурручага — аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины.