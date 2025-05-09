Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не знал, что это его отец». Карен Хачанов — о спортивной семье Бурручаги

«Не знал, что это его отец». Карен Хачанов — о спортивной семье Бурручаги
Аудио-версия:
Комментарии

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о знаменитом отце Романа Андреса Бурручаги, которого он обыграл во втором круге «Мастерса» в Риме. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:1.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Роман Андрес Бурручага
Аргентина
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 1
6 		5 6
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— Вам как человеку, неравнодушному к футболу, фамилия Бурручага, наверное, что-то говорит?
— Я не знал, если честно, что это его отец. Я думал, что это просто однофамилец.

— В целом — да. У них большая разница в возрасте, кстати, получается. Папа же стал чемпионом мира в далёком 1986 году. Что про это скажете?
— Получается, спортивная семья. Папа — знаменитый футболист. Он сам сейчас — хороший игрок, но в другом виде спорта. Это означает, что гены хорошие (улыбается), — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Хорхе Луис Бурручага — аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
«Не знал, что отец моего соперника — знаменитый футболист». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме
Эксклюзив
«Не знал, что отец моего соперника — знаменитый футболист». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android