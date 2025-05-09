Карен Хачанов высказался о предстоящей встрече с Пассаро в третьем круге «Мастерса» в Риме

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о предстоящей встрече с итальянцем Франческо Пассаро в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).

— Следующий соперник у вас — Франческо Пассаро, который выбил из сетки Димитрова. То, что он итальянец, какое-то дополнительное давление будет создавать?

— Ну я готовился также, например, играть сейчас с Сонего — помню, как с ним тут же встречался в 2019 году. Думал, что потенциально можно сойтись с ним сегодня. Конечно, для любого игрока, который выступает дома, это как преимущество, так и, в принципе, дополнительное давление. Поэтому каждый по-разному ощущает, каждый по-разному с этим справляется. 100% он [Пассаро] показал, наверное, сегодня [в матче с Димитровым]. Опять же, мы играли параллельно, и я не знаю, не видел его матч. Но мы пересмотрим, проанализируем, за счёт чего он обошёл Димитрова, потому что, опять же, Григор — очень хороший теннисист, топ-уровня, и его сегодня победил Пассаро. Значит, он этого заслуживает. Опять же, буду так же готовиться, как и на сегодняшний матч, исходя из того, что все соперники, каждый соперник тяжёлый, особенно на грунте, везде разные условия. Здесь такое ощущение, будто корты медленнее, больше получается розыгрышей, поэтому надо готовиться ко всем раскладам, и это то, что в принципе мы и будем делать.

— Медленнее, чем в Мадриде?

—100%. В Мадриде, опять же, высота, мячи летают гораздо больше, быстрее. Здесь всё равно забить не так просто, корты сами по себе медленнее, поэтому получаются более вязкие розыгрыши, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.