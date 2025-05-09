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Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Дардери

Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Дардери
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл итальянца Лучано Дардери со счётом 6:1, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 19:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Лучано Дардери
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Дрейпер семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Дардери два эйса, ни одной двойной ошибки и семь заработанных брейк-пойнтов.

Далее Джек Дрейпер встретится с чешским теннисистом Витом Копривой.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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