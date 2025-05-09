Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Дардери
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл итальянца Лучано Дардери со счётом 6:1, 6:4.
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 19:45 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|4
Лучано Дардери
Л. Дардери
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Дрейпер семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Дардери два эйса, ни одной двойной ошибки и семь заработанных брейк-пойнтов.
Далее Джек Дрейпер встретится с чешским теннисистом Витом Копривой.
Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
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