«В Италии теннис на подъёме». Хачанов — об изменениях на «Мастерсе» в Риме

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался об изменениях на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

— Зрители видят изменения здесь на турнире — многое тут реконструировали. А как игроки изнутри всё ощущают?

— Да, мы тоже видим, конечно же, замечаем. Построили новый стадион. Единственное — далеко идти, это как на «Ролан Гаррос», есть относительно новая арена Симоны Матьё. Она как будто в стороне чуть-чуть. Но при этом трибун на Петранджеле даже больше поставили. Хотя, наверное, по красоте это был один из лучших стадионов со статуями. Но, опять же, приятно, когда полные трибуны, люди приходят каждый день сюда. В Италии теннис на подъёме последние несколько лет. Поэтому люди хотят приходить, очень много болельщиков. Я считаю, что они делают достаточно хорошую работу. Конечно, всегда можно так же, как и в теннисе, стремиться к лучшему. Поэтому, может быть, ещё стадионы и корты построить.

— Некоторые как раз говорили, что им даже жалко, что статуи попрятали из-за этих стадионов. Как вам это всё?

— Визуально, конечно, я говорю — красивее выглядело со статуями. Но, опять же, сейчас, например, этот корт будет вмещать больше зрителей. То есть, соответственно, больше людей могут посмотреть, например, определённый матч. Также вот построили арену «Супертеннис». Туда, единственное, дальше идти. Поэтому иногда, мне кажется, люди просто не доходят. Просто лень идти, поскольку «Грандстэнд» — тоже большой. То есть вот они построили ещё один такой полноценный стадион. Если сравнивать с другими «Мастерсами», наверное, этот самый такой… наиболее продвигающийся.

— А гольф-карами для перемещения по территории комплекса вы пользуетесь?

— Иногда — да, когда надо дальше ехать, дальше куда-то идти, конечно, я использую, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.