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Карен Хачанов ответил, есть ли у его сыновей склонность к теннису

Карен Хачанов ответил, есть ли у его сыновей склонность к теннису
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, ходят ли его сыновья Давид и Микаэль на его матчи в Риме, а также высказался об их склонности к теннису.

— Вы привезли сюда обоих сыновей. Как они себя здесь чувствуют? Ходят ли на матчи?
— Нет, на матчи пока они не ходили. Мы живём в городе. Опять же, там разные экскурсии посещают, ездят, просто гуляют. Мы рядом с парком живём, прямо в центре города. Очень классная локация. Жена сегодня на игру приехала. Я, когда заканчиваю тренировки и полностью завершаю свой день здесь, в комплексе, могу чуть время провести с ними тоже.

— Вы на корт на Пьяцце дель Пополо не заходили случайно?
— Заходили, мы, получается, почти возле него живём.

— А этот шоу-корт опробовали?
— Нет, играть не пробовали, просто видели его.

— У ваших мальчиков есть склонность к теннису? Как ощущаете? Или больше к футболу?
— Честно говоря, не знаю. Давид занимается футболом, джиу-джитсу и чуть на плавание ходит. А в теннис Давид играет, как приходит на мои тренировки. Он тогда сразу же загорается, тоже хочет чуть-чуть поиграть. Но пока он полноценно не ходит на теннис. А второй сын, Микаэль, ещё пока маленький — ему два года должно исполниться только в июле. Поэтому ещё пока, наверное, не до спорта, ему, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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