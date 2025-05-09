Стало известно время начала первого матча Янника Синнера после дисквалификации
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проведёт свой первый матч после дисквалификации в субботу, 10 мая, не ранее 20:00 мск. Итальянец сыграет с аргентинцем Мариано Навоне, который на старте соревнований обыграл итальянца Федерико Чина (6:3, 6:3).
Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Мариано Навоне
М. Навоне
«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующий чемпион — немецкий теннисист Александр Зверев, в прошлогоднем финале обыгравший чилийца Николаса Харри.
Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга.
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