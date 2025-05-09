Стало известно время начала первого матча Янника Синнера после дисквалификации

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проведёт свой первый матч после дисквалификации в субботу, 10 мая, не ранее 20:00 мск. Итальянец сыграет с аргентинцем Мариано Навоне, который на старте соревнований обыграл итальянца Федерико Чина (6:3, 6:3).

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующий чемпион — немецкий теннисист Александр Зверев, в прошлогоднем финале обыгравший чилийца Николаса Харри.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга.