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Хольгер Руне одолел Франсиско Комесанью и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Хольгер Руне одолел Франсиско Комесанью и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
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10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл аргентинского спортсмена Франсиско Комесанью со счётом 3:6, 6:3: 6:4.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 18:45 МСК
Франсиско Комесанья
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут. В её рамках Руне два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Комесаньи четыре эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 20 заработанных.

Далее Хольгер Руне встретится с Корентеном Муте из Франции.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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