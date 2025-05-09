Хольгер Руне одолел Франсиско Комесанью и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл аргентинского спортсмена Франсиско Комесанью со счётом 3:6, 6:3: 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут. В её рамках Руне два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Комесаньи четыре эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 20 заработанных.

Далее Хольгер Руне встретится с Корентеном Муте из Франции.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.