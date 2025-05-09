Елена Рыбакина обыграла Еву Лис во втором круге «тысячника» в Риме
Поделиться
12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла немецкую теннисистку Еву Лис со счётом 7:6 (7:3), 6:2.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 20:15 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Ева Лис
Е. Лис
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Лис один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Далее Елена Рыбакина встретится с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Донна Векич (Хорватия).
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2025
-
22:43
-
22:35
-
22:28
-
22:23
-
22:16
-
22:03
-
21:56
-
21:49
-
21:44
-
21:33
-
21:26
-
21:19
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
20:46
-
20:35
-
20:22
-
20:13
-
20:06
-
19:54
-
19:42
-
19:28
-
19:24
-
19:23
-
18:50
-
18:31
-
18:25
-
18:18
-
17:58
-
17:49
-
17:38
-
17:29
-
17:19
-
17:07