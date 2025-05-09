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Елена Рыбакина обыграла Еву Лис во втором круге «тысячника» в Риме

Елена Рыбакина обыграла Еву Лис во втором круге «тысячника» в Риме
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла немецкую теннисистку Еву Лис со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 20:15 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		2
         
Ева Лис
Германия
Ева Лис
Е. Лис

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Лис один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Елена Рыбакина встретится с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Донна Векич (Хорватия).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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