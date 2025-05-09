Кудерметова и Мертенс вышли во второй круг «тысячника» в Риме в паре

Дуэт российской теннисистки Вероники Кудерметовой и бельгийской спортсменки Элисе Мертенс вышла во второй круг грунтового турнира WTA-1000 в Риме в парном разряде. На старте соревнований они обыграли дуэт Тими Бабош и Луизы Стефани со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Бабош и Стефани ни одного эйса, одна двойная ошибка и два заработанных брейк-пойнта.

Далее Кудерметова и Мертенс встретятся с парой Се Шувэй и Елены Отсапенко.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующими чемпионками соревнований являются итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.