Кудерметова и Мертенс вышли во второй круг «тысячника» в Риме в паре
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Дуэт российской теннисистки Вероники Кудерметовой и бельгийской спортсменки Элисе Мертенс вышла во второй круг грунтового турнира WTA-1000 в Риме в парном разряде. На старте соревнований они обыграли дуэт Тими Бабош и Луизы Стефани со счётом 6:4, 6:2.
Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
09 мая 2025, пятница. 20:10 МСК
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Бабош и Стефани ни одного эйса, одна двойная ошибка и два заработанных брейк-пойнта.
Далее Кудерметова и Мертенс встретятся с парой Се Шувэй и Елены Отсапенко.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующими чемпионками соревнований являются итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.
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