Кори Гауфф обыграла Викторию Мбоко и вышла в третий круг «тысячника» в Риме

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла 18-летнюю представительницу Канады Викторию Мбоко со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Мбоко два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

Далее Кори Гауфф встретится с Магдой Линетт из Польши.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.