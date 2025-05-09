Кори Гауфф обыграла Викторию Мбоко и вышла в третий круг «тысячника» в Риме
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла 18-летнюю представительницу Канады Викторию Мбоко со счётом 3:6, 6:2, 6:1.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 20:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|1
Виктория Ванесса Мбоко
В. Мбоко
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Мбоко два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.
Далее Кори Гауфф встретится с Магдой Линетт из Польши.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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