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Кори Гауфф обыграла Викторию Мбоко и вышла в третий круг «тысячника» в Риме

Кори Гауфф обыграла Викторию Мбоко и вышла в третий круг «тысячника» в Риме
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла 18-летнюю представительницу Канады Викторию Мбоко со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 20:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 1
         
Виктория Ванесса Мбоко
Канада
Виктория Ванесса Мбоко
В. Мбоко

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Мбоко два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

Далее Кори Гауфф встретится с Магдой Линетт из Польши.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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