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Мирра Андреева рассказала, чем отличаются корты на «Ролан Гаррос» и на турнире в Риме

Мирра Андреева рассказала, чем отличаются корты на «Ролан Гаррос» и на турнире в Риме
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чем отличаются корты на «Ролан Гаррос» и на турнире WTA-1000 в Риме (Италия).

— Чем отличаются те, парижские корты от этих, в Риме?
— На «Ролан Гарросе» корты побыстрее, как по мне, и, мне кажется, отскакивают мячи не так высоко, как здесь. Хотя не сказала бы, что здесь отскакивают супервысоко, но всё равно я чувствую небольшую разницу. Конечно, с Мадридом не сравнится, но я ощущаю всё равно, что отскакивают тут повыше, и корты не такие быстрые, поэтому, мне кажется, у неё было больше шансов и возможностей защищаться и больше возвращать мячей в корт, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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